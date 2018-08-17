Отцу грозят реальным сроком за неуплату алиментов

17.08.2018 16:11 205

Отец-алиментщик задолжал своему ребенку 400 тысяч рублей, сообщила пресс-служба управления судебных приставов

К отцу должнику приняли максимум мер, но платить деньги ребенку он не начал. Тогда алиментщика приговорили к 100 часам обязательных работ. И на этот раз отец выводов не сделал. Теперь приставы планируют привлечь нерадивого отца к уголовной отвественности. Ему грозит год колонии.

Ребенок отца-алиментщика воспитывается в Бетлицкой специальной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.