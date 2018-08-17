Женщина попала под колеса иномарки на Луначарского

17.08.2018 14:57 650

В пятницу, 17 августа, водитель на «Киа» сбил пешехода на улице Луначарского, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

В результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщают очевидцы происшествия в группе «Калуга Жесть», пострадавшая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы, но осталась жива.