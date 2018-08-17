Серийного алководителя оштрафовали на 200 тысяч

17.08.2018 13:09 597

Жителя Малоярославца оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторную пьяную езду без прав, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

49-летнего водителя лишили прав на полтора года в прошлом году в сентябре за то, что он сел за руль нетрезвым. Но в марте этого года мужчина вновь попался за рулем и вновь пьяным.

Кроме крупного штрафа серийному алководителю запретили управлять машиной еще два года.