Собачий приют закрыли по решению суда

17.08.2018 11:21 608

Суд запретили работу собачьего приюта в деревне Мочалова Юхновского района, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В приюте жили 53 собаки, но приличные условия для жизни им не обеспечили. Собаки покусали жителей деревни, нанесли ущерб обществу охотников и рыболовов.

Работу приюта признали незаконной и постановили его закрыть. Создатели приюта пытались обжаловать решение суда первой инстанции, но безуспешно.

Закрытие проконтролирует прокуратура.