Крупную партию героина нашли в машине на киевской трассе

17.08.2018 09:03 715

Полицейские нашли 616,79 грамма героина в автомобиле двух выходцев из Средней Азии, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Оперативники выяснили, что двое приезжих могут перевозить наркотики. Их машину остановили для проверки на трассе М3 «Украина». В результате нашли героин, который был расфасован в 322 свертка. Полицейские полагают, что иностранцы планировали распространять его через закладки в Калуге.

Приезжим грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.