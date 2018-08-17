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Крупную партию героина нашли в машине на киевской трассе

17.08.2018 09:03 2 715
Крупную партию героина нашли в машине на киевской трассе

Полицейские нашли 616,79 грамма героина в автомобиле двух выходцев из Средней Азии, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Оперативники выяснили, что двое приезжих могут перевозить наркотики. Их машину остановили для проверки на трассе М3 «Украина». В результате нашли героин, который был расфасован в 322 свертка. Полицейские полагают, что иностранцы планировали распространять его через закладки в Калуге.

Приезжим грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.


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