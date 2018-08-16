Обнинские дети пугаются постеров в кинотеатре

16.08.2018 19:17 74

Обнинские мамочки жалуются на постеры, которые висят у местного кинотеатра, сообщает портал obninsk.name.

- Здесь каждый день ходит много детей, - цитирует жалобу одной из мам портал, – кинотеатр находится на пути к игровой площадке у кафе «Форрест Гамп». Так вот дети пугаются таких жутких постеров! Мой сын, например, увидел эту страшную картину и взвизгнул! Это ненормально! Неужели нельзя убрать?!

Кинотеатр получает готовые плакаты от создателей фильмов. Его сотрудники заявили, что снимать или перемещать афиши не планируют.