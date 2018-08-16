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Нелегальный мигрант неудачно пытался откупиться от полиции

16.08.2018 20:54 1 167
Нелегальный мигрант неудачно пытался откупиться от полиции

Участковый в Сухничах во время рейда поймал 43-летнего мигранта, который находился в России нелегально, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мигрант попытался откупиться и предложил полицейскому 5 тысяч рублей, чтобы тот не составлял на него протокол. Участковый о предложении сообщил начальству. Получение денег запротоколировали, на мигранта завели дело.

За мелкое взяточничество приезжему грозит до года лишения свободы.


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