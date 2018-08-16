Мужчина потерял сбережения, попытавшись сэкономить на покупке машины

16.08.2018 19:00 138

Житель Медынского района потерял крупную сумму, попытавшись купить автомобиль через интернет, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Машина, которую продавали через сеть, судя по комментариям продавца была в идеальном состоянии и на вид была безупречен. при этом продавалась востребованная на рынке модель всего за 215 тысяч рублей.

Мужчина, чтобы точно купить машину, перечислил всю сумму сразу на неизвестный ему счет. В результате мошенник скрылся с его деньгами, обманутый житель районе автомобиль не получил.