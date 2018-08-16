Гроза и сильный ветер надвигаются на область

16.08.2018 16:37 800

Погода вновь проверит на прочность Калужскую область. По прогнозу главного регионального управления МЧС России в ближайшие часы в области местами ожидается гроза.

При грозе усилится ветре, его порывы будут достигать 12-17 м/с.

Как мы уже писали, прошедший накануне грозовой фронт повалили деревья в центральном парке и на улицах Калуги. Местами пострадали троллейбусные и электропровода.