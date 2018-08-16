Запрет на проезд грузовиков через деревню Белую продлили

Соответствующее постановление подписано калужским градоначальником.
Проезжать по дороге от Анненок до улицы Гурьянова запрещено из-за плачевного состояния моста.
Грузовикам массой более 3,5 тонны запретили ездить по этой дороге еще в 2016 году. Запрет должны были снять к августу этого года, но поскольку мост лучше не стал, продлили еще на год.
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