Пенсионерка пострадала при столкновении иномарки и отбойника

16.08.2018 14:41 614

Водитель «Ниссан Нотте» врезался в дорожное ограждение на трассе «Калуга-Ферзиково», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

По предварительным данным, автолюбитель по пути в Калугу на повороте не справился с управлением.

В результате пострадала 69-летняя пассажирка иномарки. С рваными ранами и переломом предплечья ее доставили в больницу, но после оказания помощи отпустили домой долечиваться.