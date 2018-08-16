Зооприют «Душа Бродяги» выселяют с обжитого места

16.08.2018 14:14 198

Как сообщают зоозащитники, договор с владельцем земли, на которой расположен зооприют «Душа бродяги», заканчивается 1 октября этого года. Продлевать контракт землевладелец не намерен.

Городские власти предложили приюту другое место, но, по словам сотрудников приюта, там растут деревья, а нормального проезда к потенциальному участку нет. Куда девать полторы тысячи собак, живущих в приюте, пока непонятно.

За помощью зоозащитники обратились в областной парламент.