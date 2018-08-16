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Землевладельца оштрафовали за карьер

16.08.2018 13:52 0 228
Землевладельца оштрафовали за карьер

Владелец участка сельхозземли около Ерденево должен был рекультивировать отработанный карьер и сделать так, чтобы почва не ухудшалась, сообщила пресс-служба областного Россельхознадзора.

После рекультивации в отработанном карьере можно будет снова выращивать полезные культуры или пасти скот. Но землевладелец свои угодья забросил после того, как выкачал полезные ископаемые.

Хозяин заброшенного участка оштрафован на 20 тысяч рублей.


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