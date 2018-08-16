Жителя Медыни будут судить за ролик в Интернете

16.08.2018 13:25 392

33-летнего жителя Медыни будут судить за преступление экстремистского характера, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

Мужчина с домашнего компьютера разместил на своей личной странице в соцсети видео. В нем говорится, что люди одной национальности должны быть враждебны к людям другой национальности.

Незаконность ролика подтвердила специальная экспертиза. Дело направлено в суд.