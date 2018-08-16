10 беспилотников 66 раз вылетали на поиск лесных пожаров

16.08.2018 12:21 254

С начала пожароопасного периода беспилотники в Калужской области вылетали 66 раз на разведку с воздуха, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

В небе над регионом дежурят 10 беспилотных летательных аппаратов. Пока ни один из них ни одного лесного пожара не нашел. Для тушения возгораний в лесах беспилотники тоже не применялись. С момента начала пожароопасного периода в регионе произошел только один пожар в лесах - в Козельском районе.

В следующем году осматривать с воздуха леса области будут уже 12 аппаратов.