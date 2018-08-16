Мигранта будут судить за перевозку героина

16.08.2018 12:08 230

34-летнего мигранта задержали на трассе М3 «Украина» весной этого года с полу килограммом героина. Полицейские считают, что дурман планировали продавать наркоманам на территории всей области.

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