Калужанин заплатил 3 миллиона чтобы получить компенсацию за покупку БАД

16.08.2018 11:56 453

Мошенники обманули доверчивого калужанина на 3 миллиона рублей, сообщили на пресс-конференции в областном УМВД.

Обманутый мошенниками житель области сначала накупил БАДов на 600 тысяч рублей. После этого ему позвонили и сказали, что с приобретенными им лекарствами есть проблемы и ему полагается компенсация. Пообещали 12 миллионов рублей, но нужно было заплатить налоги.

Наивный калужанин перевел 3 миллиона и только после этого понял, что его обманули.