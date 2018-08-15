В Кировском районе отменили карантин по бешенству

15.08.2018 20:30 119

Сегодня, 15 августа, постановлением Губернатора Калужской области отменён карантин по бешенству на территории Кировского района, сообщает пресс-служба Комитета по ветеринарии при правительстве области.

На сегодняшний день в режиме карантина по бешенству животных находится 3 очага на территории Хвастовичского, Дзержинского, Боровского районов Калужской области.