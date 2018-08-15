По 40 000 рублей заплатят граждане за сорняки на участках

15.08.2018 16:26 420

Мировые суды Москвы и Калужской области оштрафовали трех граждан за зарастание их участков сорняками и кустарниками. Сумма штрафа составила 40 000 рублей на каждого нарушителя.

По закону, назначенный штраф должен быть уплачен в течение 60 дней. Неуплата штрафа в указанный срок карается штрафом в двукратном размере от первоначального.

Так, назначенный Управлением Россельхознадзора по Калужской области штраф за зарастание участков сорняками, составлял 20 000 рублей, но, по истечении срока уплаты вырос до 40 000 и будет взыскан по суду, сообщает пресс-служба ведомства.