В 11 тысяч рублей оценили загрязнение реки в Медынском районе

15.08.2018 19:00 288

Прокуратура Медынского района оштрафовала предпринимателя на 11 тысяч рублей за загрязнение реки.

Индивидуальный предприниматель устроил сброс сточных вод в реку Лужа в селе Кременское Медынского района. Согласно результатам исследования, в месте впадения неочищенных сточных вод установлены превышения нормативов предельно допустимой концентрации вредных веществ в 22,3 раза.

Предприниматель привлечен к административной ответственности и ему назначены наказания в виде штрафов в размере 10 тыс. рублей и 1000 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.