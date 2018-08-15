За попытку вернуть долг дали год условно

15.08.2018 11:58 850

31-летний житель Сухиничей осужден за самоуправство.

По просьбе своей знакомой, мужчина оформил кредит на свое имя, задолженность по которому пришлось погашать самому. Мечтая вернуть долг, в мае 2018 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый избил женщину и ограбил, отняв мобильный телефон и золотые серьги.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и возместил потерпевшей ущерб в полном объеме. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно, сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.