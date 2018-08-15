В Обнинске автомобиль сбил ребенка

15.08.2018 10:51 190

Вчера,14 августа, в Обнинске на проспекте Ленина автомобиль совершил наезд на пешехода.

Автомобиль «Шевроле Орландо» сбил мальчика 2007 года рождения, переходившего проезжую часть в не установленном месте.

В результате аварии ребенок получил телесные повреждения, медицинская помощь оказана медиками на месте происшествия, сообщает ОМВД России по г. Обнинску