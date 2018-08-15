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216 корней мака изъяла полиция в Малоярославце

15.08.2018 08:00 1 372
216 корней мака изъяла полиция в Малоярославце

В Малоярославце возбудили уголовное дело против местного жителя, выращивающего наркосодержащие растения.

В одном из частных домов Малоярославца ранее судимый местный житель 1980 года рождения развел в огороде грядки с 216 корнями мака. Экспертиза, проведенная сотрудниками наркоконтроля, подтвердила, что растения наркосодержащие.

Как пояснил огородник, мак он выращивал для собственного потребления. За незаконное культивирование наркосодержащих растений ему грозит лишение свободы сроком до двух лет, сообщает ОМВД России по Малоярославецкому району.


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