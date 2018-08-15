216 корней мака изъяла полиция в Малоярославце

В Малоярославце возбудили уголовное дело против местного жителя, выращивающего наркосодержащие растения.
В одном из частных домов Малоярославца ранее судимый местный житель 1980 года рождения развел в огороде грядки с 216 корнями мака. Экспертиза, проведенная сотрудниками наркоконтроля, подтвердила, что растения наркосодержащие.
Как пояснил огородник, мак он выращивал для собственного потребления. За незаконное культивирование наркосодержащих растений ему грозит лишение свободы сроком до двух лет, сообщает ОМВД России по Малоярославецкому району.
|
В Спас-Деменске автомобиль сбил мотоцикл 15.08.2018 11:27
В Обнинске автомобиль сбил ребенка 15.08.2018 10:51
Яблочный спас калужане встретят фестивалем 15.08.2018 09:40
В Козельском районе сгорело 4 гектара леса 15.08.2018 09:25
В Калуге ожидается гроза 15.08.2018 08:44
160 тысяч рублей заплатили калужане интернет-мошенникам 15.08.2018 08:30
В Кирове угнали машину с пьяным пассажиром внутри 15.08.2018 08:15
Проверяющие накрыли ярмарку в Бабынино 15.08.2018 07:00
Малоярославец примет фестиваль межнациональных культур 14.08.2018 20:00
В июле калужане пожаловались водоканалу на 25 открытых люков 14.08.2018 19:01
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: