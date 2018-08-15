Проверяющие накрыли ярмарку в Бабынино

15.08.2018 07:00 811

10 августа 2018 года специалисты Комитета ветеринарии при правительстве области проверяли продукцию животного происхождения на сельскохозяйственной ярмарке Бабынинского РайПо в поселке Бабынино.

Нарушения были выявлены: граждане реализовывали на ярмарке молочную продукцию без соответствующих ветеринарных документов и рыбу «с нарушением температурных режимов».

Под контролем специалиста комитета ветеринарии, торговцы изъяли опасную продукцию из оборота.

Тем не менее, с виновными в реализации продуктов «второй свежести» была проведена разъяснительная работа. Против них возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.