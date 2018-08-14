Таджик, устроивший резню родственников, взят под стражу

21-летний житель Обнинска, уроженец Таджикистана, взят под стражу за покушение на убийство родственников.
В ночь на 7 августа подозреваемый остался ночевать в квартире родителей, где в ходе конфликта нанес младшему брату множественные удары ножом. Проснувшийся от шума отец попытался выхватить у сына нож, но получил удар в живот. Мать и второй брат нападавшего остановили бойню, вырвав нож из рук нападавшего.
Обезоруженный преступник скрылся, но вскоре был пойман и заключен под стражу.
Брат подозреваемого, пострадавший от его нападения, находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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