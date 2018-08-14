Малоярославец примет фестиваль межнациональных культур

14.08.2018 20:00 123

18 августа в Малоярославце пройдет межрегиональный фестиваль «Россия - наш единый дом».

Мероприятие проводится с целью укрепления культуры межэтнических отношений и сохранения многообразия культур народов России.

Три года назад идею фестиваля предложили сами жители Малоярославца, а правительство охотно пошло им на встречу, так как город и регион являются многонациональными. В 2017 году фестивалю был придан всероссийский статус, сообщает пресс-служба Правительства области.

На фестиваль приедут гости и участники из столицы, Крыма, Бурятии, и других регионов страны. В программе предусмотрены выступления национальных музыкальных коллективов и отдельных исполнителей, показательные выступления по национальным видам спорта и многое другое.