В июле калужане пожаловались водоканалу на 25 открытых люков

Информационно-справочная служба ГП «Калугаоблводоканал» обещает прислать бригаду ремонтников по первому сигналу об открытом люке, сообщила 14 августа пресс-служба ведомства.
Найдя открытый колодец, специалисты определят, какой из структур он принадлежит. Если колодец не находится в ведении водоканала, специалисты выполнят его ограждение и передадут информацию в организацию, ответственную за данный объект. Если крышка отсутствует или имеет повреждение на водопроводных или канализационных колодцах, сотрудники заменят ее на новую.
Стоит отметить, что в июле текущего года информационно-справочная служба предприятия приняла 25 заявок жителей об открытых колодцах или имеющих повреждение люках.
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