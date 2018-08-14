В июле калужане пожаловались водоканалу на 25 открытых люков

14.08.2018 19:01 164

Информационно-справочная служба ГП «Калугаоблводоканал» обещает прислать бригаду ремонтников по первому сигналу об открытом люке, сообщила 14 августа пресс-служба ведомства.

Найдя открытый колодец, специалисты определят, какой из структур он принадлежит. Если колодец не находится в ведении водоканала, специалисты выполнят его ограждение и передадут информацию в организацию, ответственную за данный объект. Если крышка отсутствует или имеет повреждение на водопроводных или канализационных колодцах, сотрудники заменят ее на новую.

Стоит отметить, что в июле текущего года информационно-справочная служба предприятия приняла 25 заявок жителей об открытых колодцах или имеющих повреждение люках.