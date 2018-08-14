Администрация ремонтирует сельские дороги только по требованию прокуратуры

14.08.2018 11:34 249

Прокуратура Ферзиковского района обязала сельскую администрацию отремонтировать дорогу.

Автомобильная дорога в селе Сашкино находится в неудовлетворительном состоянии, из-за чего затрудняется проезд к домам, в которых проживают социально незащищенные категории граждан (инвалиды, пенсионеры), а также проезд экстренных и аварийных служб района.

Суд удовлетворил требования прокурора района в полном объеме, администрация села будет принимать меры, сообщает пресс-служба калужской региональной прокуратуры.