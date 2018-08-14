Спасая дочь от наказания, пенсионерка рискует свободой

14.08.2018 10:20 697

63-летняя жительница Сухиничей обвиняется в даче взятки, сообщает пресс-служба калужской региональной прокуратуры.

В мае 2018 года пенсионерка передала полицейскому два золотых кольца общей стоимостью 6 860 рублей и обещала еще 50 тысяч рублей за освобождение от административной ответственности ее дочери, торговавшей алкоголем и сигаретами без лицензии.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, максимальное наказание за дачу взятки должностному лицу - восемь лет лишения свободы.