Два человека пострадали в аварии под Обнинском

14.08.2018 11:10 309

Поздним вечером в понедельник, 13 августа, на 103 километре трассы М-3 «Украина» произошло столкновение трех автомобилей.

Водитель автомобиля «Фольксваген», выполняя разворот на нерегулируемом перекрестке, столкнулся со встречным автомобилем «Лада Ларгус». От удара «Ларгус» потерял управление и влетел в КамАЗ, стоящий на парковке.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Фольксвагена», сообщает ОМВД России по Обнинску.