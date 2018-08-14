Козельский гонщик госпитализирован после аварии

14.08.2018 09:47 476

В понедельник, 13 августа, в Козельске произошла авария на улице Чкалова: столкнулись два автомобиля.

Водитель автомобиля «Лада Гранта», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и влетел в «Тойоту Ленд Крузер Прадо».

Водитель автомашины «Лада Гранта» пострадал. С резаными ранами лица и шеи он госпитализирован, сообщает МО МВД России «Козельский».