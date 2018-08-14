Один человек погиб на дорогах области за прошедшие сутки

14.08.2018 09:38 406

За вчерашние сутки на территории Калужской области в 9 авариях 1 человек погиб, 10 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает областное управление ГИБДД.

Всего сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 10 473 нарушения Правил дорожного движения: в том числе поймано 12 нетрезвых водителей, 23 водителя нарушили правила перевозки детей, 60 водителей нарушили светопропускной режим стекол.

Также за сутки было выявлено 60 пешеходов-нарушителей ПДД.