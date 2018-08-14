76 килограмм наркотиков обнаружено на территории области

14.08.2018 09:30 418

На территории области завершился первый этап полицейской операции по выявлению незаконного оборота наркотиков растительного происхождения «Мак-2018».

В ходе проведения акции выявлено 25 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и изъято более 76 килограмм запрещенных веществ, в том числе около 920 грамм героина, 75 килограмм марихуаны, а также гашиш, кокаин и мак.

Кроме того в интернете выявлено 10 сайтов, пропагандирующих изготовление или потребление наркотических и психотропных веществ. Информация о них направлена в Роскомнадзор по Калужской области для блокировки данных сайтов, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.