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67 тысяч рублей вытянула гостья из сумочки хозяйки

14.08.2018 08:40 5 590
67 тысяч рублей вытянула гостья из сумочки хозяйки

Жительница Тарусы приехала в гости на дачу к друзьям и решила обокрасть хозяев.

Хозяйка дачи, опасаясь, что деньги могут пропасть, спрятала их в сумку, пока гости парились в бане. Проводив гостей, хозяева обнаружили пропажу 67 тысяч рублей и заявили в полицию. Личность подозреваемой была вскоре установлена – женщина 1987 года рождения видела, как хозяйка прятала деньги и воспользовалась ситуацией.

Подозреваемая созналась, что деньги уже потратила. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Воровке грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД Калужской области.


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