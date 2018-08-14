67 тысяч рублей вытянула гостья из сумочки хозяйки

14.08.2018 08:40 590

Жительница Тарусы приехала в гости на дачу к друзьям и решила обокрасть хозяев.

Хозяйка дачи, опасаясь, что деньги могут пропасть, спрятала их в сумку, пока гости парились в бане. Проводив гостей, хозяева обнаружили пропажу 67 тысяч рублей и заявили в полицию. Личность подозреваемой была вскоре установлена – женщина 1987 года рождения видела, как хозяйка прятала деньги и воспользовалась ситуацией.

Подозреваемая созналась, что деньги уже потратила. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Воровке грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД Калужской области.