За найденный в такси телефон грозит срок до двух лет

14.08.2018 08:00 2620

Девушка выронила в такси телефон и ушла, не заметив этого. Следующей за ней в машину села семейная пара, которая направилась в банк, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Пока жена была в банке, муж нашел сотовый, проигнорировал звонки владелицы, удалил контакты и выкинул сим-карту. Телефон он решил оставить себе.

Девушка обратилась в полицию. Сотрудники органов внутренних дел за сутки нашли мужчину, который сознался в содеянном и вернул телефон хозяйке.

Мужчине грозит до двух лет за кражу.

Мама девушки написала благодарственное письмо полицейским за хорошую работу.