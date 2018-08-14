Босиком по шишкам предлагают ходить туристам в заповеднике

14.08.2018 07:00 138

Игровой элемент «тропа ощущений» стал частью экологической тропы «Ягодная» в заповеднике «Калужские засеки», сообщается на его сайте.

Волонтеры и сотрудники заповедника собрали и установили каркас-дорожку с пятью секциями, секции заполнили природным материалом. Среди природного материала шишки, мох, хвоя. Ходить по тропе полагается босиком.

Создатели считают, что ходьба по шишкам позволит посетителям необычным образом погрузиться в мир природы и получить новые впечатления с помощью осязания.