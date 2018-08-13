Мужчина пытался вынести из «Фикс Прайса» товара на 2 тысячи

13.08.2018 21:12 347

Жителя Сухиничского района признали виновным в краже из «Фикс Прайса», сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина украл товар на две с лишним тысячи рублей и попытался незаметно скрыться. но сотрудники магазина задержали воришку.

Вора уже признавали виновным в мелком хищении. поэтому на тот раз ему дали 3 месяца в колонии строго режима.