Власти решили передвинуть песочницу, которую устроили прямо на канализационном люке

13.08.2018 18:02 171

Передвинуть песочницу, установленную на канализационном люке во дворе на улице Хрустальной решено на планерке в городской управе, сообщила пресс-служба ведомства.

Сам люк, который уже забетонировали, решено закрыть противоударным покрытием.

Также службам города поручено обследовать все канализационные люки города. Проблемные необходимо привести в порядок. Те, что находятся на пешеходной зоне, должны отремонтировать в течение месяца. а если состояние требует экстренного решения, то и раньше.

В Калуге около 21 тысячи люков, 12 тысяч из них – собственность Калугаоблводоканала. Проблемными пока признаны 211 из них.