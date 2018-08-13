Обнинск провонял куриным пометом

13.08.2018 17:45 273

Неизвестные вывезли 500-600 куб.м. куриного помета на поле в районе деревни Потресово под Обнинском, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Жители начали жаловаться на вонь. Источник амбре чиновники искали вместе со спасателями. В неприятном запахе сначала винили ил, который вывозят с очистных сооружений водоканала на поля, грешили и на прорвавшуюся канализацию. Но выяснилось что водоканал не виновен.

Кто хозяин полей и зачем он их ароматно удобрил выясняют специалисты-экологи.