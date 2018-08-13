Спасатели проверили почти треть школ и детсадов

13.08.2018 19:00 289

242 образовательных учреждения или 31% от всего количество проверено в Калужской области перед новым учебным годом, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Во время проверок нашли 235 нарушений, наказали 44 должностных и 6 юридических лиц. Большую часть нарушений устранили прямо во время проверки.

Полностью приняли 105 образовательных учреждений.

В Калужской области сейчас 758 образовательных учреждений, из них 337 школ и 219 детсадов.