Банкомат украли из торгового центра в Обнинске

13.08.2018 17:28 228

В ночь на понедельник, 13 августа, неизвестные вскрыли торговый центр в Обнинске на улице Ленина, сообщил портал obninsk.name.

Ограбление обнаружили утром, когда продавцы пришли на работу.



По неподтвержденным данным, злоумышленников было несколько, и внутрь они попали с помощью лома или похожего инструмента. Не исключается также, что они могли действовать по наводке, поскольку ничего кроме банкомата из магазина не пропало.



Преступники также вскрыли расположенное с другой стороны окно.

Сколько денег находилось в банкомате пока устанавливается.