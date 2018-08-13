Кировчанин получил 6 лет за драку табуретом и ножом

45-летний житель Кирова приговорен к 6 годам колонии общего режима за избиение собутыльников, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В апреле этого год он пил с двумя знакомыми. В процессе возлияний собутыльники поссорились и подрались. Мужчина схватил табуретку и нож и причинил одному собутыльнику легкий вред здоровью, а второму - тяжелый.
На суде вину мужчина признал частично, уверяя, что ударил только одного собутыльника, да и то не сильно и не специально.
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