Кировчанин получил 6 лет за драку табуретом и ножом

13.08.2018 15:59 301

45-летний житель Кирова приговорен к 6 годам колонии общего режима за избиение собутыльников, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В апреле этого год он пил с двумя знакомыми. В процессе возлияний собутыльники поссорились и подрались. Мужчина схватил табуретку и нож и причинил одному собутыльнику легкий вред здоровью, а второму - тяжелый.

На суде вину мужчина признал частично, уверяя, что ударил только одного собутыльника, да и то не сильно и не специально.