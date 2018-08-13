«Волга» уронила на себя столб

13.08.2018 15:47 793

Автомобиль ГАЗ 3110 («Волга») врезался в столб в Кирове в понедельник, 13 августа, в 13:25, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Автомобиль вылетел с дороги, врезался в бетонный столб, а затем световая опора упала сверху на легковушку. Удар пришелся на водительскую сторону.

МЧС сообщает об одном пострадавшем. Удалось ли травмированному выжить и насколько серьезные травмы он получил, не уточняется.