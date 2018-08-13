Пострадавших от укусов клещей стало меньше

13.08.2018 11:17 258

За неделю с укусами клещей к врачам в Калужской области обратились 90 человек, в том числе 22 ребенка, сообщил областной Роспотребнадзор. На прошлой недели клещей снимали почти со 130 жителей области.

В лабораторию сдали 177 снятых с человека кровососов. У 21 из них найден клещевой иксодовый боррелиоз.

Клещи кусают тех, кто не соблюдает технику безопасности. уверяют специалисты. Брюки должны быть заправлены в носки и обувь, у рубашек и курток должны быть плотные манжеты. Одежду желательно обработать репеллентами.