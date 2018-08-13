Четыре новых маршрута школьных автобусов откроется в этом году

13.08.2018 10:23 735

В этом учебном году в Калужской области откроется 4 новых маршрута школьных автобуса и продлят 17 действующих, сообщил министр образования и науки региона Александр Аникеев.

Перевозить школьников будут только относительно новые автобусы. Все машины старше 10 лет списали. За счет бюджета региона закупили 71 новый транспорт для детей.



