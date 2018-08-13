Пенсионер ночью сгорел в своей бане

13.08.2018 09:35 1370

79-летний пенсионер погиб во время пожара в Дзержинском районе ночью в понедельник, 13 августа, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Пожар произошел в деревне Бели в бане. Пенсионер находился внутри строения, когда оно загорелось.

По предварительным данным пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем самого дедушки. Точные причины возгорания, как и причины смерти старика установят после экспертизы.