Нелегальных швей накрыли полицейские на фабрике

13.08.2018 08:37 967

22 нелегально работающих иностранца обнаружили полицейские в Дзержинском районе, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мигранты незаконно трудились в двух цехах на швейной фабрике. Приезжие жили на той же фабрике, на которой и трудились.

Каждого мигранта оштрафовали на 2000 рублей. Пятерых нелегалов выдворят за пределы России и запретят въезд в страну на 5 лет.

Работодателю грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого нелегального работника.