Отечественный внедорожник опрокинулся в кювет под Козельском

12.08.2018 10:08 365

Утром в воскресенье, 12 августа, отечественный внедорожник УАЗ-469 вылетел в кювет и перевернулся, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

ДТП произошло в 7:26 на 3-м километре трассы «Козельск-Клыково».

В результате ДТП пострадали несколько человек. Насколько серьезные травмы они получили не уточняется.