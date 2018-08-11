В столкновении «Ниссана» и мотоцикла пострадал человек

«Ниссан» и мотоцикл, марка которого не называется, столкнулись в субботу, 11 августа, в 18:07 в деревне Тимашево, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.
В результате ДТП пострадал один человек.
Последствия аварии ликвидировали 9 человек, в том числе 4 спасателя на спецавтомобиле, инспекторы ГИБДД и врачи.
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