В столкновении «Ниссана» и мотоцикла пострадал человек

11.08.2018 22:29 141

«Ниссан» и мотоцикл, марка которого не называется, столкнулись в субботу, 11 августа, в 18:07 в деревне Тимашево, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

В результате ДТП пострадал один человек.

Последствия аварии ликвидировали 9 человек, в том числе 4 спасателя на спецавтомобиле, инспекторы ГИБДД и врачи.