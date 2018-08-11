Доверчивый мужчина купил «липовые» акции на 1,3 миллиона

11.08.2018 09:18 596

Житель Обнинска стал жертвой крупного мошенничества, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мужчина нашел в Интернете ресурс, предлагающий услуги по проведению операций с акциями различных компаний. Доходы обещали высокие. Мужчина сначала перечислил 150 тысяч рублей и получил уведомление о начислении процентов. Тогда наивный житель Обнинска начал перечислять деньги еще и еще. В итоге за полгода положил на счет на сайте 1,3 миллиона рублей.

В середине лета связь с администраторами сайта прервалась, а сам Интернет-ресурс оказался заблокирован. Мужчина пошел в полицию.